Чоловік, дім якого обшукали в окупованому Криму, не виходить на зв’язок – адвокат

Після обшуку вранці в будинку Рената Параламова у селищі Нижньогірське в окупованому Криму чоловік не виходить на зв’язок. Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Маммет Мамбетов. За його словами, люди в масках без розпізнавальних знаків відвезли Параламова в невідомому напрямку і про місце його перебування досі нічого невідомо.

«Ми були і в управлінні ФСБ у республіці Крим, і в Центрі з боротьби із екстремізмом, передзвонили у міські та районні відділи поліції, але ніде його немає», – сказав адвокат.

Мамбетов уточнив, що зараз активісти і адвокати продовжують пошуки, готують звернення до низки силових органів.

«Люди переживають, хвилюються, збираються біля його будинку, хочуть запросити начальника відділу поліції в районі. Останнім часом у нас з викраденнями було спокійно, але ось тепер людей з будинку вивозять», – додав адвокат.

Вранці в селищі Нижньогірське в будинку кримчанина Рената Параламова пройшов обшук, який силовики назвали «обстеженням і слідчими діями». Адвокат припустив, що «огляд» може бути пов’язаний з релігійною активністю Параламова. Пізніше стало відомо про вилучення книги і ноутбука з дому чоловіка.

Російські силові структури поки що ситуацію не коментують.

Після окупації Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».