СБУ проводить обшуки у голови київського обласного осередку «Батьківщини»

Служба безпеки України проводить обшуки в будинку голови Київської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Костянтина Бондарєва. Інформацію про це підтверджують і в СБУ, і в «Батьківщині».

У партії заявили, що 13 вересня 30 «невідомих осіб у камуфляжній формі з нашивками «СБУ» зайшли до будинку Бондарєва під Вишгородом на Київщині.

«Група осіб не представилася і заблокувала в’їзд на територію, де розташований будинок, не давши зайти до приміщення навіть його господарю. Згодом Костянтина Бондарєва таки запустили всередину, але прохід адвокатам заблокований», – йдеться в повідомленні «Батьківщини».

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що слідчі дії проводять у рамках кримінального провадження за статтею 190 Кримінального кодексу (шахрайство).

Подробиць вона не навела.