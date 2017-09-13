В інтернатах України зросла кількість дітей, які мають батьків – офіс дитячого омбудсмена

В Україні зросла кількість дітей, які потрапили до інтернатів при наявності біологічних батьків. Про це повідомляє офіс уповноваженого президента України з прав дитини. Згідно з порівнянням даних, у 2000 році 60% дітей у інтернатах мали батьків, у 2016-му – 92%.

Як повідомили в офісі дитячого омбудсмена, якщо у 2000 році дітей в Україні було майже 11 мільйонів, а в інтернатах їх число було меншим – 99 тисяч (40% – сироти), то у 2016-му загальна чисельність дітей зменшилась до 7-ми мільйонів, але при цьому дітей в інтернатах налічувалось 106 тисяч (8% – сироти).

Нині в Україні діє 751 інтернатна установа. Як повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, від таких закладів держава хоче відмовитись в ході реформування системи інституційного догляду і виховання дітей, щоб виховувати дітей у дитячих будинках сімейного типу та прийомних родинах.

На сьогодні в Україні функціонує близько тисячі будинків сімейного типу, 150 з яких надані державою.