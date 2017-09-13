Вчителі більше не займатимуться переписом учнів – уряд

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок ведення обліку дітей і учнів, скасувавши покладений на вчителів обов’язок проводити перепис дітей шкільного віку. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 13 вересня.

«Вчителі порушують питання: «Коли ми перестанемо опікуватися переписом дітей?» – і це справедливо. Постанова уряду, яку ми сьогодні ухвалюємо, саме вирішує проблему перепису дітей», – сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання.

Як повідомляє прес-служба уряду, у порядку, зокрема, вказано, що ведення обліку дітей шкільного віку здійснюють районні, районні у містах держадміністрації та міські, селищні, сільські ради, у тому числі ОТГ, їхні виконавчі органи із залученням відповідних територіальних органів Нацполіції і служб у справах дітей. Їм заборонено залучати працівників навчальних закладів до організації й ведення цього обліку.

У серпні з ініціативою зняти з учителів обов’язок проводити облік дітей шкільного віку виступила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. За чинними досі правилами, за школами закріплювали територію, на якій навчальний заклад мав збирати інформацію щодо дітей шкільного віку і передавати її до райвідділу освіти.