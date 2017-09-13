Росія: хвиля повідомлень про мінування установ і закладів охопила і Москву

У Росії хвиля повідомлень про мінування установ і закладів, що викликала останніми днями масові евакуації в багатьох містах країни, дійшла до столиці Москви. За повідомленнями, там уже евакуювали понад 20 тисяч людей із понад трьох десятків торгових центрів, готелів, вишів, ринків тощо, про які надійшли телефонні дзвінки з заявами про закладені там вибухові пристрої.

Цього ж дня, як і кількома попередніми днями, такі ж повідомлення так само викликали вимушені евакуації і перевірки в десятках міст по всій Росії. Нинішня хвиля повідомлень почалася в неділю і не вщухає досі. На жодному з дотепер перевірених об’єктів вибухівки врешті не виявили.

За повідомленнями, телефонні дзвінки надходять через інтернет, щоб було важче відстежити, звідки вони походять. Принаймні в декількох випадках уже заявляли, що ці дзвінки надійшли з-за кордону. І вже почали лунати неофіційні звинувачення, що попередження походили з України.

Останніми місяцями в Україні теж були хвилі повідомлень про мінування, найбільше в Києві; жодне з них теж не підтвердилося, але спричиняло закриття об’єктів і евакуації людей, хоча у значно менших масштабах, ніж нині в Росії. Тоді в Україні теж висловлювали припущення, що джерелом принаймні частини таких дзвінків була Росія.