Поліція не знайшла вибухівки на Беcсарабській площі у Києві, де очікується відкриття зустрічі YES

У столичному управлінні Національної поліції України повідомили, що за результатами огляду в середу Бессарабської площі та прилеглої до неї території небезпечних предметів чи речовин вибухотехніки не виявили.

Згідно з повідомленням, перевірку влаштували після того, як близько 12:40 до правоохоронців надійшла інформація від охоронця торгового центру про те, що неподалік підземного переходу лежить предмет, схожий на вибухівку.

На місце виїхали експерти і слідчо-оперативна група, але підозри про вибухонебезпечний предмет не підтвердилися.

Евакуацію людей не проводили, додали в поліції.

8 вересня у цьому ж районі Києва, біля Бессарабського ринку, був підірваний автомобіль, через що загинув чоловік, тяжких поранень зазнала жінка, а також була поранена дитина. Загиблим виявився громадянин Грузії Алі Тімаєв, більш відомий як Тимур Махаурі. Служба безпеки України заявила, що вбитий був об’єктом «полювання» з боку російських спецслужб.

14 вересня у будівлі Беcсарабського ринку у Києві відбудеться відкриття 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), в якій очікується участь понад 350 політиків, дипломатів, бізнесменів та експертів із 34 країн світу. У столичній поліції повідомили, що рух транспорту в цьому районі буде обмежено.