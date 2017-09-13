Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
13 Вересень 2017, Київ 19:23
Новини | Міжнародні

Німеччина відновила депортації невдалих шукачів притулку-афганців

Депортовані з Німеччини афганці виходять із міжнародного летовища Кабула, 13 вересня 2017 року

Німеччина після кількамісячної паузи відновила депортацію до Афганістану громадян цієї країни, яким відмовили в їхніх проханнях про притулок. У середу таким чином відправили назад вісьмох афганців.

Як повідомив міністр внутрішніх справ німецької землі Баварії Йоахім Германн, усі ці люди мають кримінальні судимості, принаймні двоє з них були засуджені за зґвалтування.

Це перші такі депортації до Афганістану відтоді, як Німеччина припинила їх після вибуху, влаштованого біля будівлі німецького посольства в Кабулі 31 травня, який частково зруйнував будівлю. Внаслідок того вибуху загинули понад сто афганців, і організації на підтримку біженців закликали зупинити депортації з міркувань безпеки.

Нині влада Німеччини обмежує депортації до Афганістану трьома категоріями: підозрюваними в тероризмі, засудженими за кримінальними обвинуваченнями і тими, хто відмовляється пройти ретельну перевірку особи.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG