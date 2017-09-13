Журналісти показали будинок в котеджному містечку під Києвом, в якому оселився міністр інфраструктури – «Схеми»

Родина міністра інфраструктури України Володимира Омеляна взяла в оренду елітний котедж у своєї родички в селі Іванковичі під Києвом, повідомляє програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

За даними журналістів, будинок оформлений на племінницю дружини міністра, значно більший маєток яких розташований у цьому ж котеджному містечку.

«Ми (програма «Схеми») знали про цей будинок ще в серпні і навіть знімали його з квадрокоптера. Утім, не поспішали публікувати ці дані. Бо, по-перше, наразі немає доказів явного порушення. Будинок взятий в оренду 12 червня 2017 року, а отже, формально задекларувати це міністр мав вже в наступній декларації у 2018 році», – написала головний редактор програми «Схеми» Наталка Седлецька у мережі Facebook.

Публікації передував пост іншого журналіста у мережі Facebook, в якому він звинуватив міністра інфраструктури в тому, що він не задекларував елітне майно.

Журналіст Наталка Седлецька зазначила, що, на її думку, наразі немає підстав для звинувачення міністра у порушенні закону, але вони можуть виникнути після перевірки правоохоронцями деяких фактів.

«Якщо правоохоронці будуть шукати у цьому порушення, вони мають довести те, чого ми, як журналісти наразі довести не можемо. По-перше, у них мають бути докази, що міністр користувався цим будинком ще у 2016 році, але не поспішав це декларувати. (...) В такому разі це може тягнути на декларування недостовірних даних. І по-друге, правоохоронці можуть перевірити, на чиї насправді гроші був придбаний маєток», – підкреслила журналістка.

У своєму пості Наталка Седлецька запропонувала Володимиру Омеляну публічно надати пояснення та відповісти на запитання про реальне походження коштів на придбання цього будинку і назвати дату, від якої його родина користується елітним майном.

У відповідь міністр інфраструктури у коментарях зазначив, що будинок належить родичам його дружини (дизайнерки Світлани Бевзи – ред.), які живуть по-сусідству.

«Оскільки вони придбали ще один (окрім будинку родичів дружини по тій самій вулиці, – ред.) будинок для доньки і він був порожнім – запропонували нам ним користуватися», – написав він.

За словами Володимира Омеляна, жити у вказаному маєтку вони з родиною почали від дати оформлення угоди оренди – червня цього року.

«Щоб ні в кого не виникало жодних питань, ми нотаріально оформили оренду. Ні я, ні моя дружина не володіють даним будинком», – зазначив міністр.

При цьому, Володимир Омелян додав, що в іншому будинку родичів у селі Іванковичі він із сім’єю бував ще починаючи із 2014 року.