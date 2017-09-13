Екс-співробітник поліції задекларував у серпні зарплату в понад 350 тисяч гривень – #Точно

Колишній заступник начальника департаменту виявлення небезпечних матеріалів та екологічних злочинів Національної поліції України Михайло Пірожок задекларував у серпні цього року 351 227 гривень зарплати. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

У декларацію за 2016 рік Михайло Пірожок вніс квартиру в столиці площею 54,9 квадратних метрів, чотири земельних ділянки у Колонщині Макарівського району Київської області загальною площею 31 828 квадратних метрів, а також житловий будинок в цьому ж населеному пункті розміром 287 квадратних метрів.

Серед транспортних засобів співробітника Нацполіції ідентифіковано позашляховик Toyota Prado (2004 року випуску), UAZ 31514 (1997 року випуску), VAZ (21099 року випуску), Skoda Superb (2009 року випуску) та Volkswagen Transporter (2012 року випуску).

Заробітна плата заступника начальника одного з департаментів Нацполіції Михайла Пірожка за минулий рік склала 374 518 гривень, в той час як дружина отримала 6 800 гривень страхових виплат і дохід від відчуження рухомого майна розміром 304 800 гривень. Окрім цього, син заробив 1200 гривень, а теща – 43 000 гривень. Грошових активів і банківських рахунків Михайло Пірожок станом на дату звітування не зазначив.

28 липня Михайло Пірожок подав електронну декларацію перед звільненням, внісши все своє майно до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.