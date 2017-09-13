Чехія висловила готовність допомогти Україні стати енергетично безпечною країною – віце-прем’єр

Чехія готова допомогти Україні стати енергетично безпечною країною, повідомив Радіо Свобода віце-прем’єр-міністр Чехії Павел Белобрадек після зустрічі у Празі з міністром енергетики України Ігорем Насаликом. За його словами, це найголовніший підсумок переговорів, що стосувались енергетичної безпеки України і перспектив співпраці двох країн в енергетичній галузі.

«Інструменти, які використовує Росія для впливу на політичну ситуацію, є саме питанням енергетики. Водночас ми б хотіли, щоб енергетика України модернізувалась, ми ж можемо запропонувати кібербезпеку, можемо надати свій дуже добрий досвід у галузі безпеки ядерної енергетики, а також зробити можливим, щоб Україна змогла приєднатись до європейської енергетичної системи і сама експортувала електроенергію до цієї мережі».

Чеський віце-прем’єр також наголосив, що Чехія як член Європейського союзу володіє для цього відповідними фондами і має відповідний досвід їхнього використання. Зокрема, Павел Белобрадек зазначив, що «зараз у США і в ЄС є кошти, виділені для того, щоб допомогти Україні зміцнити її енергетичну незалежність.

«І в цьому ми хочемо брати участь як із правового боку, так і з допомогою нашого досвіду, і завдяки нашим фірмам, які вже нині, наприклад, у галузі атомної енергетики дуже активні», – додав чеський віце-прем’єр.

Як повідомляють чеські ЗМІ, в переговорах із українським міністром Ігорем Насаликом взяла також участь низка керівників відомих енергетичних, технологічних і промислових фірм і підприємств, які зацікавлені у тісній співпраці з Україною.