АП: уряд пропонує виділити 163 мільярди гривень на оборону в 2018-му

Пропозиції Кабінету міністрів щодо проекту державного бюджету на 2018 рік передбачають виділення на безпеку й оборону України 163 мільярдів гривень, повідомляє прес-служба президент України за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони 13 вересня.

«Це на 20 мільярдів більше, ніж у поточному році», – йдеться в повідомленні на офіційному сайті глави держави.

Президент нагадав, що Стратегією нацбезпеки передбачене щорічне бюджетне фінансування сектора оборонної безпеки в обсязі не менше ніж 5% від ВВП.

Уряд затвердив проект бюджетної резолюції 14 червня. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що проект державного бюджету на 2018 рік буде представлений на засіданні уряду 15 вересня.