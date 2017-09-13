Радіо Свобода повідомило про позов до Азербайджану у Страсбурзькому суді

Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода повідомило, що ще в червні подало позов до Європейського суду з прав людини через звинувачення влади Азербайджану, які, за словами радіо, вже майже три роки перешкоджають його журналістській роботі в цій країні.

Позов посилається на статті європейської Конвенції про права людини, яку підписав і Азербайджан, про право на справедливий суд упродовж розумного строку і про право на ефективний засіб юридичного захисту через звинувачення Баку, зокрема, в податкових порушеннях, які радіо відкидає як безпідставні.

Як заявив із цього приводу президент радіо Томас Кент, «ми не змогли домогтися поступу у знятті цих звинувачень через судову систему Азербайджану». «Звинувачення необґрунтовані, і, оскільки Азербайджан перебуває в юрисдикції Європейського суду з прав людини, ми вирішили перенести нашу справу туди», – додав він.

Кримінальне розслідування в Азербайджані тягнеться досі, незважаючи на вимогу азербайджанського законодавства, за якою воно мало бути завершене до кінця 2016 року, заявляє радіо.

Це розслідування «досі не дало ніяких доказів порушень із боку радіо, але не дає працювати нашому бюро в Баку і створило загрозливу атмосферу для наших журналістів», заявив Томас Кент.

Влада Азербайджану після висунення звинувачень проти Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода примусово закрило його бюро в Баку у грудні 2014 року.