Футбол, «Ліга чемпіонів»: «Шахтар» переміг «Наполі» 2-1

Український футбольний клуб «Шахтар» із Донецька в домашньому матчі групового етапу «Ліги чемпіонів» УЄФА переміг італійський клуб «Наполі» з Неаполя з рахунком 2-1.

У матчі, що відбувся в Харкові, перший гол «Шахтаря» забив на 15-й хвилині півзахисник, бразилець Тайсон Барселлос Фреда, більше відомий як просто Тайсон, другий на 58-й хвилині – нападник аргентинець Факундо Феррейра. На 72-й хвилині один м’яч відіграв із пенальті нападник «Наполі», поляк Аркадіуш Мілік.

Таким чином, «Шахтар» наразі переміг у всіх своїх семи матчах, які зіграв цього сезону в різних турнірах, повідомлено на сайті УЄФА, а для «Наполі» це була перша поразка сезону після п’яти перемог поспіль.

У «Лізі чемпіонів» «Шахтар», єдиний представник України, наразі перший у своїй групі F, але це був лише перший матч турніру.

Наступний матч української команди в «Лізі чемпіонів», проти англійського клубу «Манчестер-сіті», відбудеться в Манчестері 26 вересня.

Англійці також у середу перемогли на виїзді «Феєноорд» із нідерландського Роттердама з рахунком 4-0.