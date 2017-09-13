МОК призначив Олімпійські ігри-2024 в Парижі, 2028-го в Лос-Анджелесі

Міжнародний олімпійський комітет призначив проведення літніх Олімпійських ігор 2024 року у столиці Франції Парижі, а наступних 2028 року в американському Лос-Анджелесі.

Це рішення стало першим в історії, коли була вирішена доля одночасно двох ігор. Висловлена раніше пропозиція піти на такий крок викликала критику – адже, таким чином, місто, що приймає ігри 2028 року, визначене взагалі без конкурсу, який і не розпочинався, хоча дотепер за право провести кожні Олімпійські ігри між містами-претендентами відбувалися серйозні змагання.

На проведення Олімпійських ігор 2024 року претендувало п’ять міст, три вийшли зі змагання через очікувані дуже високі витрати і складність організації такого заходу, залишилися Париж і Лос-Анджелес, які вважали найсерйознішими і рівними претендентами. Американське місто погодилося поступитися за умови, що отримає право на наступні ігри 2028 року відразу, без нового конкурсу.

Обидва ці міста приймуть Олімпійські ігри втретє. Париж проведе їх рівно через століття після останнього разу, 1924 року (вперше Париж проводив їх 1900-го). Лос-Анджелес приймав Олімпійські ігри 1932 і 1984 років.

Найближчі Олімпійські ігри, зимові 2018 року, відбудуться в південнокорейському Пхйончхані.