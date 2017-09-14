Число жертв буревію «Ірма» перевищило 80

Кількість людей, загиблих унаслідок буревію «Ірма» в Карибському басейні і на південному сході США, сягнула не менш ніж 81 людини.

У це число входять загиблі не тільки безпосередньо в час удару стихії, а й через події, пов’язані з буревієм, у тому числі вже після його проходження: кілька людей отруїлися вихлопними газами від аварійних електрогенераторів, хтось розбився на авті, поспішаючи евакуюватися, хтось посковзнувся, прибираючи мотопилою завалені дерева, і впав на її ланцюг, іще на когось упало підмите попередніми днями дерево чи дріт лінії електропередач.

Останньою трагедією у США стала загибель восьми пацієнтів старечого дому у штаті Флорида віком від 71 до 99 років: рятувальники, діставшись у середу до будинку, що втратив разом із електроенергією і кондиціонування повітря в сильну спеку, знайшли трьох літніх людей уже померлими від перегріву і зневоднення, ще п’ять не змогли врятувати вже в лікарні.

Таким чином, жертв унаслідок буревію у США вже не менш ніж 38, зокрема у Флориді 29 і ще сім загиблих у сусідніх штатах Джорджія і Південна Кароліна.

Понад половина загиблих, не менш ніж 43 людини, припала на острови Карибського басейну, де буревій пройшов іще з силою потужного урагану – від найпотужнішої п’ятої до третьої категорії. У США рештки цього тропічного циклону, що поступово слабшав до урагану першої категорії, тропічного шторму і потім тропічної депресії, в середу розпадалися над штатами Джорджія, Алабама, Південна і Північна Кароліна, спричинивши там повені.

Президент США Дональд Трамп і віце-президент Майк Пенс разом із дружинами планують відвідати потерпілу Флориду в четвер.