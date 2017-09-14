Путін із Лукашенком починають військові ігрища, мета достеменно не відома – ранковий ефір Радіо Свобода

Бізнес чи виживання: куди полилися майже півмільйона приватних підприємців?; Починаються навчання «Захід-2017», Україна та НАТО спостерігають; Дешеві секс та алкоголь стали туристичними принадами України?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна і народний депутат («БПП») Оксана Продан; військові експерти Дмитро Снєгирьов і Віктор Трегубов; народний депутат («Самопоміч») Анна Романова і заступник голови офісу ефективного регулювання КМУ Денис Малюська.