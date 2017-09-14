Конгресмени прагнуть перевірити, чи просував екс-радник Трампа американсько-російський ядерний проект

У США двоє конгресменів-демократів звернулися до адвоката Роберта Келлера з листом, у якому наполягають на розкритті його клієнтом Майклом Флінном інформації про спільний російсько-американський проект побудови на Близькому Сході 40 ядерних реакторів.

«Американський народ заслуговує на те, щоб знати, чи... Флінн просував таємно приватні інтереси цих підприємств, коли був консультантом кампанії Трампа, чиновником з передачі влади чи радником президента Трампа з національної безпеки», – вказали члени Палати представників Елія Каммінґс та Еліот Енґель у надісланому 12 вересня листі.

Адвокат Флінна Роберт Келлер відмовився прокоментувати ці повідомлення.

Конгресмени також повідомили, що попросили керівників компаній, причетних до проекту побудови яедрних реакторів, надати до 4 жовтня «всі комунікації», які вони мали з Флінном або іншими посадовими особами адміністрації Трампа. Як члени меншості в Палаті представників, Каммінґс та Енґель можуть лише пропонувати питання до розгляду, але не формують порядок денний законодавчого органу.

Проект, про який ідеться, передбачав побудову на Близькому Сході десятків ядерних реакторів, які живитимуть регіональну електричну мережу. Реактори мали бути розроблені таким чином, щоб їх не можна було використати для виробництва палива для ядерної зброї.

Рекламний слайд проекту демонстрував, що безпеку гарантуватиме «Рособоронпром», російський державний експортер зброї, який перебуває під накладеними колишнім президентом Бараком Обамою санкціями США. Проект мала фінансувати Саудівська Аравія та інші арабські країни Перської затоки, а будувати реактори планував консорціум американських, російських, французьких, голландських, арабських, британських, українських та ізраїльських фірм.

Флінн є центральною фігурою у розслідуванні в Конгресі та міністерстві юстиції США щодо ймовірного втручання Росії в президентські вибори у США та змови між членами кампанії Трампа з Росією. Росія заперечує таке втручання, Трамп також заявляв, що змови не було.

Флінн вимушено залишив посаду радника Трампа з національної безпеки у лютому 2017 року після того, як у міністерстві юстиції США застерегли, що він може бути шантажований, оскільки не повідомив про свої контакти з російськими чиновниками.