Росія: Поклонська вимагає відкликати дозвіл на прокат фільму «Матильда»

Незаконно обрана в окупованому Криму депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська вимагає у міністерства культури Росії відкликати прокатне посвідчення кінострічки «Матильда», кампанію проти якої Поклонська очолює. 13 вересня депутат заявила, що це рішення треба переглянути через негативну реакцію в суспільстві.

Того ж дня міністр культури Росії Володимир Мединський надіслав листа до керівника МВС Володимира Колокольцева з проханням гарантувати безпеку і припинити можливі протизаконні дії під час показу «Матильди».

Також 13 вересня речник президента Путіна Дмитро Пєсков назвав «неприйнятним» обмеження репертуару кінотеатрів «під тиском екстремістів».

Кінокартина Олексія Учителя розповідає про роман російського царя Миколи Другого і балерини Матильди Кшесинської. У прокат фільм виходить 26 жовтня.