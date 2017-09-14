У Києві в справі заволодіння земельними ділянками затриманий депутат міськради – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України повідомляє, що 13 вересня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали депутата Київської міської ради та його ймовірного спільника за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191 та 209 Кримінального кодексу України.

«За версією слідства, затриманий у 2010 – 2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них, загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень», – ідеться в повідомленні.

На думку детективів Бюро, суть схеми полягала в тому, що посадовець за допомогою родича заволодів земельними ділянками у Шевченківському районі Києва, що перебувають у комунальній власності. Після цього він легалізував ці ділянки, внісши їх до статутного фонду заснованого ймовірним спільником товариства.

Детективи НАБУ та прокурори САП здійснюють необхідні слідчі дії з метою отримання додаткових доказів, встановлення інших ймовірних учасників корупційної схеми, а також викриття інших епізодів незаконного заволодіння земельними ділянками на території Києва. Розслідування з цього приводу детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року.