США стурбовані вироком Чийгозу – Держдепартамент

Державний департамент США висловив глибоку стурбованість обвинувальним вироком заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу. Про це йдеться в заяві, поширеній прес-службою американського дипломатичного відомства 13 вересня.

Держдепартамент вказує, що справа проти Чийгоза ґрунтувалася на «безпідставних звинуваченнях в організації заворушень, що відбулися ще до російської окупації півострова».

«Вирок Чийгозу є черговим заходом у довгому списку судових заходів проти Меджлісу і його керівників, які опинилися під ударом через протидію російській спробі анексії Криму», – наголошується в заяві.

11 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до восьми років ув’язнення за звинуваченням в «організації масових заворушень» у справі про сутички, що сталися 26 лютого 2014 року між учасниками мітингів з одного боку прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі.

Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у тому мітингу. Він відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.

Українська влада засудила це рішення і закликала світову спільноту посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити переслідування в анексованому Криму.

За негайне звільнення Чийгоза висловилися низка організацій, громадських активістів, правозахисників.

Європейський союз і низка іноземних держав, зокрема Велика Британія, Польща, Туреччина, Канада, США, також засудили вирок, винесений Чийгозу.