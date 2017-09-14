Крим: ФСБ заперечує дані адвоката про перебування Параламова в управлінні спецслужби

Співробітники кримського управління ФСБ Росії стверджують, що до них не доставляли Рената Параламова, якого 13 вересня особи в масках і без розпізнавальних знаків 13 вересня відвезли в невідомому напрямку після обшуку в його будинку. Про це 14 вересня після відвідання управління ФСБ в Сімферополі повідомив адвокат Параламова Еміль Курбедінов, інформує сайт «Крим. Реалії».

«Щойно я вийшов з будівлі головного управління ФСБ по Криму, де мені черговий повідомив після того, як зв'язався з минулою зміною, що людину з таким прізвищем та роком народження взагалі не привозили в ФСБ, ні вчора, ні сьогодні його не було. З приводу того, де він (Параламов – ред.) перебуває, він сказав: «У поліції вам повідомили це, до поліції і звертайтеся», – зазначив Курбедінов.

Раніше 14 вересня Курбедінов повідомив, що про перебування Параламова в ФСБ йому повідомили в поліції.

«Параламов зараз перебуває, виявляється, в будівлі ФСБ. Увага – «добровільно»! З учорашнього дня він «добровільно» перебуває в будівлі ФСБ, очевидно, виходити не хоче, дуже «добре» там, напевно», – зазначав Курбедінов.

Близько доби Параламов не виходить на зв’язок, родичі і адвокати не могли встановити місце його перебування. Активісти закликали на допомогу омбудсменів України, Росії та анексованого Криму.

Уранці 13 вересня у кримському селищі Нижньогірський у будинку кримчанина Рената Параламова відбувся обшук, який російські силовики назвали «обстеженням і слідчими діями». Адвокат припустив, що «огляд» може бути пов’язаний з релігійною активністю Параламова. За словами очевидців, люди в масках без прикметних знаків на одностроях відвезли Параламова в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо про вилучення книжки і ноутбука з дому Параламова.

Російські силові структури поки що ситуацію не коментують.

Після захоплення українського Криму Росією ФСБ проводить на півострові регулярні обшуки і допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники називають це боротьбою російської влади з інакомисленням.