Синоптики: на заході та півночі України ненадовго похолодає

Циклон Себастіян з центром над Балтійським морем 15 вересня принесе похолодання без опадів до західних та північних областей України, температура повітря коливатиметься в межах +17+22 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«Похолодає і на Вінниччині – виділяю її, адже Вінницька належить до центральних областей. А на решті території центру, Кропивницький, Полтава, Черкаси, Дніпро та околиці, а також на сході та півдні України втримається тепла погода, +23+28 градусів», – інформує фахівець.

«У суботу в Києві сонячно та свіжо, а в неділю – сонячно та +28 градусів! Йдіть, їдьте в неділю кудись на природу обов’язково, бо з 19–20 вересня прийдуть дощі та холодяка. Грійтеся, поки дозволяє синоптична ситуація», – закликає Наталка Діденко.

Американський синоптичний сайт wunderground.com також прогнозує, що в п’ятницю й суботу буде холодніше, ніж у четвер та неділю. Приміром, у Києві в ніч із п’ятниці на суботу очікують нижче +10 градусів. Останній майже по-літньому теплий день буде в неділю, відносно тепло (+24) – в понеділок, а з вівторка задощить і похолодає до +18 градусів удень.