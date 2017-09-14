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14 Вересень 2017, Київ 13:21
Новини | Міжнародні

Космічний апарат «Кассіні» готується закінчити місію біля Сатурна

Космічний апарат Національної аерокосмічної адміністрації США «Кассіні»

Космічний апарат Національної аерокосмічної адміністрації США «Кассіні», що кілька років досліджував Сатурн і його супутники, готується завершити свою місію.

За даними НАСА, 15 вересня «Кассіні» згорить в атмосфері Сатурна.

Двигун космічного апарата – практично зношений, і в НАСА вирішили не давати зонду просто неконтрольовано дрейфувати довкола Сатурна, щоб він не врізався в один з його супутників, де, як вони вважають, можуть існувати примітивні форми життя.

Метановий дощ на Титані, супутнику Сатурна, знімок зроблений зондом «Кассіні»
Метановий дощ на Титані, супутнику Сатурна, знімок зроблений зондом «Кассіні»

«Безпечним знищенням космічного апарата в атмосфері Сатурна ми уникаємо того, що «Кассіні» міг вплинути на один із супутників Сатурна, і збережемо їх недоторканними для майбутніх досліджень», – заявив Ерл Майзе, проектний менеджер «Кассіні» в Лабораторії реактивного руху НАСА.

У квітні зонд відправив на Землю найближчі будь-коли отримані зображення Сатурна – після того, як міжпланетна станція успішно пережила перше занурення всередину кільця планети. Це було перше з 22 запланованих тісних зближень роботизованого зонду з незвіданим простором між хмарами Сатурна і його кільцями.

На переданих фотографіях було видно закручені хмари Сатурна і масивний ураган на планеті.

Апарат «Кассіні» вивчає Сатурн упродовж 13 років в рамках спільного проекту НАСА з європейським та італійським космічними агентствами.

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