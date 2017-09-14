Космічний апарат «Кассіні» готується закінчити місію біля Сатурна

Космічний апарат Національної аерокосмічної адміністрації США «Кассіні», що кілька років досліджував Сатурн і його супутники, готується завершити свою місію.

За даними НАСА, 15 вересня «Кассіні» згорить в атмосфері Сатурна.

Двигун космічного апарата – практично зношений, і в НАСА вирішили не давати зонду просто неконтрольовано дрейфувати довкола Сатурна, щоб він не врізався в один з його супутників, де, як вони вважають, можуть існувати примітивні форми життя.

«Безпечним знищенням космічного апарата в атмосфері Сатурна ми уникаємо того, що «Кассіні» міг вплинути на один із супутників Сатурна, і збережемо їх недоторканними для майбутніх досліджень», – заявив Ерл Майзе, проектний менеджер «Кассіні» в Лабораторії реактивного руху НАСА.

У квітні зонд відправив на Землю найближчі будь-коли отримані зображення Сатурна – після того, як міжпланетна станція успішно пережила перше занурення всередину кільця планети. Це було перше з 22 запланованих тісних зближень роботизованого зонду з незвіданим простором між хмарами Сатурна і його кільцями.

На переданих фотографіях було видно закручені хмари Сатурна і масивний ураган на планеті.

Апарат «Кассіні» вивчає Сатурн упродовж 13 років в рамках спільного проекту НАСА з європейським та італійським космічними агентствами.