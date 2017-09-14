Зниклий після обшуку в Криму Параламов вийшов на зв'язок із родичами – адвокат

Кримчанин Ренат Параламов, якого напередодні, 13 вересня, відвезли в невідомому напрямку люди в масках і без розпізнавальних знаків після обшуку в його будинку, вийшов на зв'язок з родичами вдень 14 вересня. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

За інформацією адвоката, Параламов перебуває на залізничному вокзалі Сімферополя.

«Він зв'язався з родичами, повідомив, що його висадили на вокзалі, зараз ми прямуємо туди», – зазначив Курбедінов у коментарі Крим.Реалії.

За останньою інформацією, Ренат Параламов перебував у будівлі кримського управління ФСБ Росії.

Близько доби Параламов не виходив на зв'язок, родичі й адвокати не могли встановити місце його перебування.

Активісти закликали на допомогу омбудсменів України, Росії та анексованого Криму.

Вранці 13 вересня в кримському селищі Нижньогірське в будинку кримчанина Рената Параламова провели обшук, який силовики назвали «обстеженням і слідчими діями». Адвокат припустив, що «огляд» може бути пов'язаний з релігійною активністю Параламова. За словами очевидців, люди в масках без розпізнавальних знаків на формі відвезли Параламова в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо про вилучення книги і ноутбука з дому Параламова.

Російські силові структури в Криму поки що ситуацію офіційно не коментували.

З переходом Криму під контроль Росії на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».