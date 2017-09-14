Нацбанк залишив незмінною облікову ставку на рівні 12,5% річних

Національний банк України вирішив залишити облікову ставку незмінною на рівні 12,5% річних.

Як повідомляє прес-служба банку, проведення стриманої монетарної політики зумовлено необхідністю повернути інфляцію до цільової траєкторії.

У Нацбанку зазначають, що у серпні споживча інфляція продовжила зростання в річному вимірі і становила 16,2%.

За даними НБУ, фактична інфляція в річному вимірі перевищила траєкторію прогнозу – це насамперед зумовлено вищими, ніж очікувалося, темпами зростання цін на сирі продукти харчування і тютюнові вироби.

НБУ з 26 травня знизив облікову ставку до 12,5% річних.

У березні 2015 року НБУ облікова ставка була на рівні 30%, згодом Нацбанк почав поступово знижувати облікову ставку.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених коштів. Фактично вона визначає ціну грошей.