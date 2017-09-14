Халпачі: фестиваль «Молодість» відбудеться в травні 2018 року, у жовтні покажуть короткометражки

Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», який традиційно відбувався восени, відбудеться в травні 2018 року. Про це повідомив генеральний директор цього кінофестивалю Андрій Халпахчі.

«Фестиваль потребує на сьогодні, відкрито скажу, нового дихання», – сказав він, додавши, що 47-й КМКФ «Молодість» відбудеться 27 травня – 3 червня 2018 року.

Він висловив впевненість, що період27 травня – 3 червня 2018 року «є дуже вигіднимі для фестивалю, і для міста, по-перше, можна буде використати відкриті майданчики».

«Що ми вирішили зробити цього року? 21-22 жовтня – це буде презентація нового формату фестивалю…ми щасливі, що цього року ми фактично відкриємофестиваль світовою прем’єрою українського фільму «Мир вашому дому» режисера Володимира Лерта», – сказав Халпачі.

Він також додав, що в жовтні вирішили провести все-таки національний конкурс «Короткого метра».

«Ми отримали дуже багато фільмів, багато заявок, і молоді режисери очікували цієї події на черговому фестивалі «Молодість» у жовтні», –пояснив Халпахчі.

Минулого року кінофестиваль «Молодість» відкрився 22 жовтня, під час якого показали близько 250 фільмів із 60 країн.