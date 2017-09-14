Фільм-розслідування «Схем» покажуть на Всеукраїнському фестивалі «Кіно проти корупції»

Фільм-розслідування «Київ - Лондон: From Ukraine with cash» журналістів програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший, покажуть на Всеукраїнському фестивалі «Кіно проти корупції».

Фестиваль розпочнеться 14 вересня та пройде у 6 містах України –Житомирі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Полтаві та Сєвєродонецьку. Перший показ фільму «Київ - Лондон: From Ukraine with cash» відбудеться у Києві 16 вересня у кінотеатрі «Київська Русь» о 19:00. Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією.

Автори фільму-розслідування «Київ - Лондон: From Ukraine with cash» – українські журналісти Наталка Седлецька та Максим Савчук. Вони вирушили до британської столиці, щоб відшукати нерухомість політиків та олігархів, які заробили свої гроші в Україні, але зберігають та витрачають їх у Великій Британії.

«Постійний приплив іноземних коштів сумнівного походження та регулярне підняття цієї проблеми у ЗМІ змусили британський уряд замислитись над змінами правил. Наразі там триває широке обговорення, як, наприклад, законодавчо унеможливити купівлю майна, коли реальний власник переховується за офшорною анонімністю», – розповіла Наталка Седлецька, журналіст-розслідувач та одна з авторів фільму.

При цьому, Седлецька додала, що кількість українців із «лондонськими адресами» значно зросла за останні роки.

Наталка Седлецька – автор проекту та ведуча програми журналістських розслідувань про високопосадову корупцію «Схеми». Вона є членом міжнародної мережі журналістів-розслідувачів Orginized Crime and Corruption Reporting project (OCCRP). Лауреат премії «За поступ у журналістиці» імені Олександра Кривенка. У 2013-2014 роках була стипендіатом премії імені Вацлава Гавела

Максим Савчук – журналіст-розслідувач, постійний автор програми «Схеми. Корупція в деталях». Відомий низкою гучних антикорупційних викриттів, в тому числі про земельну аферу президента України Петра Порошенка, що викликала значний резонанс та була представлена у фіналі престижного конкурсу міжнародної асоціації мовців AIB.

Окрім розслідування «Схем», на фестивалі покажуть документальний фільм «Вбивство Павла», де журналісти програми «Слідство.Інфо» розкривають нові подробиці вбивства журналіста Павла Шеремета. Також буде представлено розслідування програми «Наші гроші» про те, як колишній заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар побудував маєток на території незаконно вирубаного лісу.

Також в програму «Кіно проти корупції» увійшли шість європейських фільмів, які досліджують природу корупції, – від неприхованого зловживання владою політиків і корпорацій до побутових конфліктів.

Організатори фестивалю – Goethe-Institut в Україні та Федеральне агентство з громадянської освіти, що має назву Bestechend (Нездоланне), і реалізується за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

«На фестивалі Gothe-Institut вирішив проробити тему корупції. І краще за все це робиться в різних форматах – як виставка, як кіно і як театральна вистава», – розповідає референтка з питань культурних та освітніх програм Gothe-Institut в Україні Катаріна Гьоріг.