ГПУ просить суд арештувати екс-міністра Лавриновича

Генеральна прокуратура звернулася до Печерського районного суду Києва з клопотанням про обрання запобіжного заходу екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі нагадують, що 1 вересня екс-міністру юстиції повідомили про підозру за фактом виконання дій, направлених на захоплення державної влади, вчиненого за змовою.

Олександр Лавринович 13 вересня повідомив про отримання копії клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Напередодні Олександр Лавринович після допиту у ГПУ, який тривав дві з половиною години, заявив журналістам, що «не почув нічого нового», і додав, що не бачить у своїх діях зі зміни Конституції 2010 року нічого незаконного.

Генеральний прокурор Юрій Луценко раніше заявив, що Лавринович є співучасником «конституційного перевороту».

Олександру Лавриновичу та Віктору Януковичу інкримінують повернення до Конституції в редакції 1996 року без рішення Верховної Ради.

Конституційний суд України 2010 року визнав неконституційною політреформу 2014 року, що внесла зміни до Основного закону, і визнав її нечинною. Це рішення означало повернення країни до президентсько-парламентської форми правління з відновленням частини втрачених повноважень президента. Але, всупереч конституційній вимозі, що вносити зміни до Основного закону може тільки Верховна Рада України, тоді, по суті, саме рішення КСУ фактично повернуло дію Конституції 1996 року і скасувало політреформу 2004 року – без участі єдиного уповноваженого на це органу, парламенту.