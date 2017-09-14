Поліція: у Дарницькому районі Києва біля спорткомплексу сталася бійка, 6 людей доправлені до лікарні

У Дарницькому районі Києва біля спорткомплексу на вулиці Бориспільській сталася бійка, внаслідок якої шестеро людей були доправлені до лікарні.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, в однієї людини – ножове поранення, іншої – із травматичної зброї, решта – із забоями тіла.

За попередніми даними, конфлікт виник на ґрунті з’ясування майнових питань.

«Люди, які претендують на будівлю: новий власник (орендар) із групою підтримки зайняв приміщення, вранці між ними та людьми, які там займалися, виник конфлікт, а згодом – бійка. У результаті, зі слів свідків, кілька осіб отримали ножові поранення (однак лише один потерпілий перебував на місці, інші – втекли), ще в одного – із травматичної зброї, у решти – травми тіла», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що всіх учасників конфлікту, які перебувають на місці, доставлять у поліцейське управління для надання пояснень, тих, що втекли, – встановлюють та розшукують.

Правоохоронці встановлюють власників спортклубу та перевірять документи, надані людьми, які зайняли приміщення вночі.