Офіс омбудсмена: бойовики з «ДНР» передали українській стороні 19 засуджених

В офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини заявляють, що сьогодні, 14 вересня,підтримуванні Росією бойовики з угруповання «ДНР»передали українській стороні 19 українських засуджених.

Як повідомляє прес-служба омбудсмена, ці ув’язнені виявили бажання бути переміщеними для подальшого відбування покарання на підконтрольну уряду України територію.

Також в угрупованні «ДНР» повідомили про передачу 19 ув’язнених.

Загалом, як повідомляють в офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відбулося 9 таких переміщень українських засуджених із місць несвободи з непідконтрольної Україні території – вдалося перемістити 166 людей, а також 12 людей із пенітенціарних установ з анексованого Росією Криму.

З квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт, частина населених пунктів, зокрема Донецьк і Луганськ, перебувають під контролем підтримуваних Росією бойовиків. Москва відкидає звинувачення у підтримці бойовиків, але зазначає, що на Донбасі можуть бути «російські добровольці».