Чалий: Київ не допустить гри з боку Росії щодо ініціативи місії ООН на Донбасі

Надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий заявляє, що українська сторона не допустить гри з боку Росії щодо ініціативи запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Це наша ініціатива... ми не допустимо гри з принципами і нормами ООН, ні з підготовкою такого роду ініціатив», – сказав посол.

«Що відбулося за цей період, коли раптом у президента Росії виникла така ініціатива… Україна була наполеглива, за підтримки всіх наших партнерів, – позиція щодо санкцій, щодо обороноздатності України –призвела до того, що у Росії зрозуміли, що ця політика єдовгостроковою і ніякі санкції не будуть зніматися, якщо Росія не буде здійснювати певних кроків, які визначені у переговорах. Була спроба, яка спрямована на зняття санкцій, заявити про таку ініціативу…», – додав Чалий.

5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що миротворці ООН на Донбасі можуть бути корисними для вирішення збройного конфлікту, але вони мають бути присутні лише на лінії розмежування сторін. У МЗС України після цієї заяви наголосили, що розгортання миротворчої операції ООН може сприяти відновленню миру та безпеки на Донбасі. При цьому у МЗС вважають, що Росія спотворює ідею розгортання місії.

12 вересня російські агентства повідомили, що в російському проекті резолюції Ради безпеки ООН про створення миротворчої місії для українського Донбасу йдеться, зокрема, про те, що ця озброєна стрілецькою зброєю місія ООН буде вповноважена «виключно забезпечувати безпеку груп спостерігачів місії ОБСЄ», які здійснюють «цілодобовий моніторинг у зонах розведення сил і засобів сторін», а Рекомендації щодо місії, які мав би підготувати генеральний секретар ООН для розгляду на Раді безпеки ООН, мають бути узгоджені «з урядом України і з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей України».

Такі позиції значно відрізняються від позицій України, а також Німеччини і Франції. Вони, зокрема, наголошують, що така місія має бути присутня на всій окупованій території, включно з нині непідконтрольною Києву лінією українсько-російського кордону, і узгоджувати її з сепаратистами неприпустимо.