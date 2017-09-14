«Українська правда»: СБУ просить обмежити доступ до статті через розголошення держтаємниці

Видання «Українська правда» заявляє про прохання Служби безпеки України тимчасово вилучити із загального доступу статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу.

Як повідомляє видання, відповідний лист 14 вересня вручив слідчий головному редактору УП Севгіль Мусаєвій.

У листі вказується, що слідчим відділом Головного управління СБУ в Києві та Київській області проводиться досудове розслідування від 29 червня 2017 року за ознаками вчинення злочинуза статтею «розголошення державної таємниці».

У документі йдеться про те, що досудове розслідування встановило, що оприлюднення 24 січня 2017 року на сайті «Українська правда» стаття «Сучасну зброю для армії знову відклали «на завтра», містить окремі відомості щодо проекту Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року.

«У слідства є підстави вважати, що окремі відомості вищевказаної статті містять інформацію з обмеженим доступом, розповсюдження якої може завдати шкоди національній безпеці України у сфері оборони», – зазначається в листі від 8 вересня.

У зв’язку з цим СБУ просить обмежити доступ до цієї статті «до моменту встановлення істини по даній справі та забезпечити передачу слідчому відділу оригіналу файлу вказаної статті та всіх наявних документів, що стосуються її підготовки та публікації».

Наразі у СБУ не коментують цю ситуацію.