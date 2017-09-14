Сакварелідзе повідомили про підозру у справі щодо подій на польсько-українському кордоні 10 вересня

Екс-заступнику генерального прокурора України, соратнику екс-голови Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі Давіда Сакварелідзе вручили повідомлення про підозру у зв’язку з подіями на українсько-польському кордоні 10 вересня.

Сакварелідзе відео цієїпроцесуальної дії оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Сакварелідзе підозрюється у вчиненні правопорушень, передбачених статтями «групове порушення громадського порядку», «незаконне переправлення людей через державний кордон» і «опір працівникові правоохоронного органу».

Сакварелідзе під час ознайомлення з повідомленням про підозру заявив:

«Цим нас не зупинять. Це просто смішно»

Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

10 вересня біля пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг на підтримку повернення в Україну лідера «Руху нових сил», колишнього голови Одеської ОДА, позбавленого українського громадянства Міхеїла Саакашвілі, стався прорив кордону, який охороняли силовики, на пункті пропуску. Під час інциденту постраждали поліцейські і прикордонники.

Міхеїл Саакашвілі таки потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

У поліції повідомляли про затримання п’ятьох людей у справі про прорив кордону. Йшлося також про встановлення шести можливих організаторів порушення громадського порядку та понад 30 активних учасників подій. В поліції повідомляли і про виклики на допити окремих народних депутатів.