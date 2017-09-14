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14 Вересень 2017, Київ 19:23
Новини | Події

Київрада надала Музею Революції гідності земельну ділянку площею 1,2 гектара

Меморіал на місці загибелі учасників Революції гідності, архівне фото

Київська міська рада надала земельну ділянку Музею Революції гідності орієнтовною площею 1,22 гектара.

Як повідомляє прес-служба ради, за це рішення проголосували 96 депутатів.

За повідомленням, ця територія розташована на алеї Героїв Небесної Сотні (Інститутська), 3, на цій земельній ділянці передбачається будівництво, експлуатація та обслуговування меморіально-музейного комплексу.

У березні президент України Петро Порошенко підписав закон, який спрямований на вирішення питання про надання земельної ділянки на Алеї Героїв Небесної сотні (вул. Інститутська, 3) у Печерському районі Києва із земель комунальної власності в користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності.

21 листопада 2013 року в Україні почалися акції протесту, відомі як Євромайдан, які також згодом назвали Революцією гідності. Всього, за даними Генпрокуратури, під час Майдану постраждали понад 2 тисячі людей, 104 з них загинули. Найбільше активістів загинули у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

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