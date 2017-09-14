Київрада надала Музею Революції гідності земельну ділянку площею 1,2 гектара

Київська міська рада надала земельну ділянку Музею Революції гідності орієнтовною площею 1,22 гектара.

Як повідомляє прес-служба ради, за це рішення проголосували 96 депутатів.

За повідомленням, ця територія розташована на алеї Героїв Небесної Сотні (Інститутська), 3, на цій земельній ділянці передбачається будівництво, експлуатація та обслуговування меморіально-музейного комплексу.

У березні президент України Петро Порошенко підписав закон, який спрямований на вирішення питання про надання земельної ділянки на Алеї Героїв Небесної сотні (вул. Інститутська, 3) у Печерському районі Києва із земель комунальної власності в користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності.

21 листопада 2013 року в Україні почалися акції протесту, відомі як Євромайдан, які також згодом назвали Революцією гідності. Всього, за даними Генпрокуратури, під час Майдану постраждали понад 2 тисячі людей, 104 з них загинули. Найбільше активістів загинули у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.