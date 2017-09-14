Побитого кримчанина Параламова біля лікарні допитує російська поліція – активісти

Кримчанина Рената Параламова, якого виявили 14 вересня на автовокзалі Сімферополя зі слідами побоїв, випустили після обстеження з відділення швидкої допомоги міської лікарні №6 у Сімферополі. Наразі його опитують співробітники російської поліції. Про це у Facebook повідомив кримськотатарський активіст Абдуллах Якубов.

Кримські активісти також опублікували відео того, як Параламову допомагають дійти до автомобіля поліцейських, він самостійно не пересувається.

Адвокат Параламова Еміль Курбедінов, у свою чергу, повідомив, що «Ренату вже краще, він може розмовляти».

Крим.Реалії намагаються зв'язатися з адвокатом, щоб отримати детальнішу інформацію.

Раніше родичі й адвокати кримчанина Рената Параламова, якого знайшли 14 вересня на автовокзалі Сімферополя після того, як напередодні його відвезли в невідомому напрямку люди в масках, повідомили, що Параламова сильно побили – «до нерухомого стану».

Пізніше один із адвокатів Параламова Рустем Кямілев повідомив, що побитий кримчанин перебуває в міській лікарні №6 Сімферополя.

Кримчанин Ренат Параламов, якого напередодні, 13 вересня, відвезли в невідомому напрямку люди в масках і без розпізнавальних знаків після обшуку в його будинку, вийшов на зв'язок з родичами вдень 14 вересня. Його виявили на автовокзалі Сімферополя. До нього на зустріч виїхали місцеві активісти.

Вранці 13 вересня в кримському селищі Нижньогірське в будинку кримчанина Рената Параламова провели обшук, який силовики назвали «обстеженням і слідчими діями». Адвокат припустив, що «огляд» може бути пов'язаний з релігійною активністю Параламова. За словами очевидців, люди в масках без розпізнавальних знаків на формі відвезли Параламова в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо про вилучення книги і ноутбука з дому Параламова.

Російські силові структури в Криму поки ситуацію офіційно не коментували.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».