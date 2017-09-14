ДСНС: пожежу на території одного із ринків у Святошинському районі Києва ліквідували

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють про ліквідацію пожежі на території одного із ринків на проспектіЛеся Курбаса, 4Б,у Святошинському районі Києва.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, горів торговельний павільйон, в якому була розміщена аптека й інші торгівельні площі, з розповсюдженням вогню на поруч розташованийпавільйон.

Загальна площа пожежі складала близько 2 тисяч квадратних метрів.

У ДСНС зазначають, що інформації щодо жертв та постраждалих немає, причини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.