Параламов, якого знайшли зі слідами побоїв у Криму, проходитиме судмедекспертизу – адвокат

Кримчанин Ренат Параламов, якого виявили 14 вересня на автовокзалі Сімферополя зі слідами побоїв, проходитиме судмедекспертизу. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії розповів адвокат Еміль Курбедінов.

«Ми братимемо направлення на судово-медичну експертизу, проходитимемо експертизу, подивимося, що вона покаже. У лікарні йому вже надали допомогу, жодних серйозних ушкоджень у нього немає», – сказав адвокат.

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, Курбедінов разом із Параламовим попрямували в російський Залізничний райвідділ поліції за довідкою на проведення судмедекспертизи.

Курбедінов також додав, що кримчанина катували з метою підписати якісь протоколи.

Інших подробиць адвокат не повідомляв.

Родичі й адвокати кримчанина Рената Параламова, якого знайшли 14 вересня на автовокзалі Сімферополя після того, як напередодні його відвезли в невідомому напрямку люди в масках, повідомили, що Параламова сильно побили – «до нерухомого стану».

Пізніше один із адвокатів Параламова Рустем Кямілев повідомив, що побитий кримчанин перебуває в міській лікарні №6 Сімферополя.

Вранці 13 вересня в кримському селищі Нижньогірське в будинку Параламова провели обшук, який силовики назвали «обстеженням і слідчими діями». Адвокат припустив, що «огляд» може бути пов'язаний з релігійною активністю Параламова. За словами очевидців, люди в масках без розпізнавальних знаків на формі відвезли Параламова в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо про вилучення книги і ноутбука з дому Параламова.

Російські силові структури в Криму поки що ситуацію не коментують.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки й допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».