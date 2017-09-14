Президент Словаччини заперечує звинувачення щодо уникнення сплати податків

Президент Словаччини Андрей Кіска відкидає звинувачення щодо уникнення сплати податків.

«Цими днями вирішується: Словаччина є чи ні мафіозною країною. Це неприйнятно, колитаємні документи відкриваються і використовуються проти громадян нашої країни, проти політиків», – зазначив Кіска 14 вересня у Facebook.

Він повідомив, що вже зажадав пояснень від міністра фінансів Петра Кажіміра, «як могло статися, що інформація фінансового управління, що охороняється законом, витікає через анонімні електронні листи України».

Міністерство фінансів зобов’язане до 18 вересня надати відповідь.

Раніше словацькі ЗМІ оприлюднили інформацію, що президент Словаччини Андрей Кіска начебто уникає сплати податків, що стосуються фірми KTAG, власниками якої є брати Андрей і Ярослав Кіски. Інформація про це, за повідомленнями, надходить до поліції від «незадоволених працівників податкової інспекції» через особу, яка підписується «Yegor» – «Єгор» з української електронної пошти».

Оприлюднені документи, зокрема, стосуються президентської кампанії Андрея Кіски у 2014 році. Серед них є прохання податкової інспекції роз’яснити, чому видатки президентської кампанії були зараховані до видатків фірми KTAG.