До списку санкцій США проти Ірану потрапили 2 базовані в Україні компанії

США запровадили нові санкції проти Ірану. Відповідний список 14 вересня опублікований на сайті американського міністерства фінансів.

До списку включили сім громадян Ірану і дві базовані в Україні компанії, які, на думку Вашингтона, причетні до фінансування ядерної програми Тегерана. Йдеться про DART Ukrainian airlines і авіакомпанію Khors.

Під санкції потрапили також дві іранські комп’ютерні мережі, обвинувачені у кібератаках на Мінфін США.

З цього моменту заморожені всі їхні американські активи, а громадянам США заборонено вступати з ними у ділові контакти.

Вашингтон звинувачує Іран у таємних спробах виготовити ядерну зброю у порушення угоди між Тегераном і шістьма світовими лідерами, підписану у 2015 році.