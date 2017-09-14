СБУ заперечує прослуховування Саакашвілі

У Службі безпеки України заперечують прослуховування екс-голови Одеської області Міхеїла Саакашвілі.

«Служба безпеки України працює виключно у правовому полі українського законодавства та не здійснює подібних процесуальних дій без рішення суду за громадянами, який би статус вони на сьогодні не мали», – мовиться у повідомленні СБУ.

Раніше у середу Міхеїл Саакашвілі під час відеотрансляції у Facebook заявив, що невідомі хотіли встановити спецпристрої для прослуховування у його готельному номері у Чернівцях.

Міхеїл Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався прорив кордону, який охороняли силовики, на пункті пропуску. Під час інциденту постраждали поліцейські і прикордонники.

Чинність закордонного паспорта громадянина України Саакашвілі після втрати ним громадянства скасована. У Держприкордонслужбі казали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а сам Саакашвілі депортований з України. Але в результаті дій на кордоні 10 вересня цього не сталося.