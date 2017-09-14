Дніпро: поліція перевіряє розгром салону дружини голови «Союзу радянських офіцерів»

У Дніпрі невідомі потрощили весільний салон, який належить родині керівника забороненої судом громадської організації «Союз радянських офіцерів» Віктора Марченка.

За інформацією громадського об’єднання, яке виклало відео на своїй сторінці у Facebook, акція мала політичний характер, її вчинили «патріоти».

«Патріоти завітали до весільного салону сепаратиста», – йдеться в повідомленні на сторінці організації, яка, втім, не підтверджує своєї причетності до акції.

На відео видно, як невідомі у балаклавах розбивають вітрину салону та обписують фасад будівлі спреєвою фарбою словом «сепар».

Водночас у коментарі Радіо Свобода у четвер Віктор Марченко зазначив, що весільний салон належить не йому особисто, а його дружині, модельєру одягу. Він також повідомив, що з 2014 року це вже четвертий погром, вчинений невідомими щодо будівлі, де вона працює.

«Директор салону – моя дружина, я до цього підприємства не маю відношення. Але виходить, що вона потерпає через мою політичну діяльність. Хоча сама вона поза політикою. Вони розбили вітрину і написали «Марченко – сепар». Розбита вітрина – це просто «хуліганка», але напис – це вже політичний підтекст. Тому ми звернулись до поліції. Якщо ви хочете зводити рахунки зі мною, то зводьте рахунки зі мною, але я не хочу, щоб тероризували дружину. Це вже вчетверте мені передали «привіт» через дружину», – сказав Віктор Марченко.

У Дніпровському відділі поліції Радіо Свобода повідомили, що заява власників весільного салону про пошкодження майна зареєстрована Індустріальним райвідділом поліції, відомості внесені до журналу обліку, триває перевірка обставин. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

15 червня в Дніпрі суд заборонив організацію «Союз радянських офіцерів». Позивачем було міське управління юстиції. Відповідача – громадську організацію «Союз радянських офіцерів» – обвинувачували в закликах до повалення влади та проросійській пропаганді, зокрема в тому, що у березні 2014 року члени організації піднімали на флагштоці перед будівлею міської ради російський прапор. Водночас керівник ї організації Віктор Марченко заявляв, що вважає звинувачення необґрунтованими. Він не заперечував, що навесні 2014 року піднімав російський триколор біля мерії, але зазначав, що винятково «на знак дружби України й Росії».