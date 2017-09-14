Охоронний статус снігових барсів змінили з «загрозливого» на «вразливий»

Охоронний статус снігових барсів змінили з «у стані загрози» на «вразливий». Про це 14 вересня повідомили у Міжнародному союзі охорони природи і природних ресурсів.

Таке рішення ухвалили після трирічного спостереження. Фахівці встановили, що кількість снігових барсів у дикій природі вже перевищує 2 тисячі 500 і не знижується. Ці два критерії необхідні для визнання статусу «загрози».

При цьому фахівці зазначають, що нова класифікація не означає, що снігові барси перебувають у безпеці у їхніх високогірних ареалах вздовж Гімалаїв і Тібетського плата. Цей вид, якому присвоїли статус «у стані загрози» у 1972 році, досі зіштовхується з серйозними загрозами, серед яких, зокрема, браконьєрство заради їхньої шерсті і кістки, а також знищення середовища проживання.

Статус «вразливий» передбачає, що кількість виду є меншою за 10 тисяч і упродовж трьох поколінь знижується на щонайменше 10 відсотків. Використовуючи покращені методи підрахунку фахівці встановили, що наразі у дикій природі є близько 4 тисяч снігових барсів. Але, кажуть вони, висновок був зроблений лише на оцінці 2 відсотків діапазону виду.