Північна Корея запустила балістичну ракету

Північна Корея запустила непізнаний снаряд з Пхеньяна, повідомляє Міністерство оборони Південної Кореї.

Японія заявляє, що ракета, ймовірно, пройшла над її територією, і закликає громадян сховатися у безпечному місці.

Уряд Південної Кореї скликав надзвичайне засідання з безпеки.

У липні Пхеньян провів чергове випробування балістичної ракети. Згідно з оцінкою японської влади, після 40 хвилин польоту ракета впала в Японське море.

У вересні влада Північної Кореї заявила про успішне випробування боєголовки з термоядерним зарядом.