«Динамо» виграло, «Зоря» програла на старті Ліги Європи

Київське «Динамо» здобуло вольову перемогу в першому матчі групового турніру Ліги Європи. Команда Олександра Хацкевича на НСК «Олімпійський» погано провела перший тайм поєдинку з албанським «Скендербеу», який програла 0:1. Але по перерві Сергій Сидорчук, Джуніор Мораєс та Дьємерсі Мбокані встановили остаточний результат – 3:1.

В іншому матчі групи В швейцарський «Янґ Бойз» та сербський «Партизан» розійшлися миром (1:1), тож «Динамо» очолило квартет. Наступний поєдинок кияни проведуть 28 вересня в Белграді.

«Зоря» у Львові приймала шведський «Остерсунд» і двічі пропустила в другому таймі – 0:2. В іншому поєдинку групи J унічию 0:0 зіграли німецька «Герта» та іспанський «Атлетик». Луганська команда 28 вересня завітає до міста Більбао в іспанській Країні басків.