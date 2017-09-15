Правозахисники заявляють про «незаперечні докази» етнічних чисток у М’янмі

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє, що має «незаперечні докази» здійснення силами безпеки М’янми та самоорганізованими незаконними групами «організованої кампанії систематичних підпалів», спрямованих проти десятків сіл, де жили представники етнорелігійної мусульманської меншини рохінджа. Ця кампанія, як вважають правозахисники, має ознаки етнічної чистки.

«Сили безпеки М'янми здіснюють підпали в північному штаті Ракхайн у кампанії, метою якої є витіснити рохінджа з М’янми. Жодних сумнівів: це етнічні чистки», – заявив директор з міжнародного врегулювання кризових ситуацій Amnesty International Тірана Хасан.

Правозахисники кажуть, що їхні докази включають аналіз даних про виявлені пожежі, супутникові зображення, фотографії та відеоролики з місця подій, а також інтерв’ю з десятками свідків у самій М’янмі та в сусідній країні Бангладеш.

За останніми даними ООН, близько 400 тисяч рохінджа вже втекли до сусідньої Бангладеш від початку останнього спалаху насильства наприкінці минулого місяця, що спричинило в цій одній із найбідніших країн світу гуманітарну катастрофу.

Також вимушеними переселенцями, втікачами від насильства, стали десятки тисяч представників інших національностей, у першу чергу ракхайнців, головно буддистів за вірою.