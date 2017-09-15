Порошенко в ООН обговорить ідею створення міжнародної групи друзів із деокупації Криму

Президент України Петро Порошенко ініціює створення міжнародної групи друзів із деокупації Криму і планує обговорити це питання на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Він сказав про це, виступаючи на 14-ій щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві.

«Розраховуємо на скоординовану і цілеспрямовану підтримку наших міжнародних партнерів. Сьогодні хотів би запропонувати ідею створення міжнародного кола друзів деокупації Криму для координації спільних кроків і дій. Я планую детально обговорити цю ініціативу під час перебування в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН», – сказав Порошенко.

Він наголосив, що Україна виступає за мирне витіснення Росії з окупованого нею Криму.

«Ціна окупації й агресії… має зростати. Щоб тримати в руках незаконно захоплене, а по суті – цинічно вкрадене, було нестерпно важко. Про Крим нам постійно підказують – відкласти, заморозити, а то й просто забути. Так можуть радити лише недалекоглядні політики. Які забувають, що нинішня битва за світовий порядок розпочалася з окупації Криму», – заявив президент.

Петро Порошенко відвідає США для виступу на Генасамблеї ООН 20 вересня.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».