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15 Вересень 2017, Київ 11:56
Новини | Міжнародні

Внаслідок вибуху в метро Лондона поранені кілька людей

Екстрені служби на вході до станції лондонського метро Parsons Green, 15 вересня 2017 року

У лондонському метро на станції Parsons Green зранку 15 вересня стався вибух, повідомляють світові інформагенції. Є повідомлення про кількох пасажирів із опіками та загоряння в поїзді.

Акаунт мережі мікроблогів Twitter Transport for London інформує про припинення сполучення на лінії метрополітену, де розташована станція Parsons Green. «Ми розслідуємо інцидент на станції Parsons Green», – ідеться в повідомленні.

На місці інциденту працюють медики, пожежники та поліція. Повідомлень про причини вибуху наразі немає.

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