В уряді України з’ясовують причини санкцій США проти 2 авіакомпаній

Урядові структури України з’ясовують причини запровадження пов’язаних із Іраном санкцій США проти двох українських авіакомпаній – «ДАРТ» та «Хорс». Як повідомили Радіо Свобода в міністерстві інфраструктури, власника цих авіакомпаній про можливі санкції неодноразово попереджали.

«Він проводив консультації з американською стороною. Моя особиста думка – все коректно», – вказав чиновник на умовах анонімності.

На запит Радіо Свобода 15 вересня міністр інфраструктури Володимир Омелян порадив звернутися до Державної авіаційної служби України. В прес-службі Державіаслужби обіцяють надати коментар з цього приводу після консультацій із керівництвом.

В авіакомпанії «ДАРТ» Радіо Свобода повідомили, що керівники компанії для з’ясування цього питання виїхали до Державіаслужби та міністерства інфраструктури.

Авіакомпанії, проти яких запроваджені санкції, здійснюють переважно чартерні рейси. Про регулярні авіарейси сайт компанії «Хорс» не повідомляє взагалі. Сайт авіакомпанії «ДАРТ» повідомляє про регулярні рейси з Києва до Болоньї, Афін і Тбілісі.

США запровадили нові санкції проти Ірану. Відповідний список 14 вересня опублікований на сайті американського міністерства фінансів.

До списку включили дві базовані в Україні компанії, які, на думку Вашингтона, причетні до фінансування ядерної програми Тегерана. Йдеться про DART Ukrainian airlines і авіакомпанію Khors.

З цього моменту заморожені всі їхні американські активи, а громадянам США заборонено вступати з ними у ділові контакти.

Вашингтон звинувачує Іран у таємних спробах виготовити ядерну зброю у порушення угоди між Тегераном і шістьма світовими лідерами, підписану у 2015 році.