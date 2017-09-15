У Запоріжжі суд переніс розгляд справи директора титано-магнієвого комбінату

Заводський районний суд Запоріжжя переніс на 18 жовтня засідання у справі директора «Запорізького титано-магнієвого комбінату» (ЗТМК) Володимира Сивака, якого НАБУ підозрює в розкраданні 492 мільйона гривень. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, 15 вересня мало відбутися підготовче засідання у справі, але через неявку адвокатів підозрюваного колегія суддів вирішила його перенести.

24 вересня 2016 року Солом’янський районний суд Києва обрав для Сивака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже шести мільйонів гривень.

За день до цього Сивака затримали, а на «Запорізькому титано-магнієвому комбінаті» відбулися обшуки.

«Запорізький титано-магнієвий комбінат» створений у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та компанією «Tolexis Trading Limited» (49%), яка входить до Group DF Дмитра Фірташа.

Зараз у Господарському судді Запорізької області також розглядається справа щодо повернення («ЗТМК») до сфери державного управління.

ЗТМК – єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану.