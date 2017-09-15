Побитий кримчанин Параламов пройшов судмедекспертизу – адвокат

Кримчанин Ренат Параламов, який напередодні повідомив про викрадення й побиття силовиками, пройшов 15 вересня судово-медичну експертизу в Сімферополі. Про це розповів адвокат Параламова Еміль Курбедінов після завершення процедури.

«Ренат пройшов судово-медичну експертизу. Більше часу зайняв опис самої ситуації, протоколювання, потім лікар оглянув його і вказав, які у нього є скарги і садна», – сказав Курбедінов.

За його словами, лікар обмежився візуальним оглядом підзахисного.

Кримчанина Рената Параламова, якого 13 вересня відвезли в невідомому напрямку люди в масках і без розпізнавальних знаків після обшуку в його будинку, вийшов на зв'язок з родичами вдень 14 вересня. Його виявили на автовокзалі Сімферополя.

Пізніше Параламов розповів, що «невідомі катували його, надягали на голову мішок, давали розряди оголеними проводами».

Вранці 13 вересня в кримському селищі Нижньогірське в будинку кримчанина Рената Параламова провели обшук, який силовики назвали «обстеженням і слідчими діями». Адвокат припустив, що «огляд» може бути пов'язаний з релігійною активністю Параламова. За словами очевидців, люди в масках без розпізнавальних знаків на формі відвезли Параламова в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо про вилучення книги і ноутбука з дому Параламова.

Російські силові структури в Криму поки що цю ситуацію не коментують.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».